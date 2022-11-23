شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-11-2022.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشركة العربية المصرفية الدولية، عبر المحيطات للسياحة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للأسواق الحرة.





البورصة تربح 6.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداوت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.572 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 459 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.95%، والعرب على 8.85%، واستحوذت المؤسسات على 35.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 112.4 مليون جنيه، 82.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 81.8 جنيه، 10.7 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 15143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 5195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 3.690 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 19.81%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 11.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.76%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.040 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 17.65%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 12.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 4.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 139.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.79%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 27.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.04%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 21.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.177 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%.