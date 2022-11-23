شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التجارة" بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 10%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.5%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.6%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، وزاد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالي.

كما ارتفع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.6%، وقفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وزادت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 1.5%، 0.6%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداوت مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.572 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 459 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.95%، والعرب على 8.85%، واستحوذت المؤسسات على 35.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 112.4 مليون جنيه، 82.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 81.8 جنيه، 10.7 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 12622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 15143 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 5195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2406 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1230 نقطة.