شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المبادرة الوطنية "ابدأ": هدفنا توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة بدأت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2021، وعمل الفريق على ربط الصناعة بتنمية قرى حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم دراسة وتحليل أكبر الواردات المصرية والتي يمكن استبدالها بمنتج محلي، والمنتجات التي تحتاج للتكنولوجيا الأجنبية.

وأوضحت «حسام الدين» خلال استضافتها برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي وورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة وضعت عدة أهداف رئيسية منها تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعة وتفوير فرص عمل للشباب، وجرى العمل على المحاور من خلال المشروعات الكبرى ودعم الصناعة الذي يهدف لدعم المصانع المخالفة والمتعسرة، والبحث والتطوير والتدريب.

وأشارت الدكتورة آية حسام الدين إلى أن المبادرة لا تستهدف صناعة محددة إلا بعد تحويل المنتجات بالكامل لمنتجات محلية، والآن يتم العمل على جميع الصناعات التي تتضمن استيراد من الخارج، موضحة أن العمل يتم على مراحل وبدأ باستهداف الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، وجميع المنتجات المستوردة من الخارج هي مستهدفة للتصنيع المحلي من خلال المبادرة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.