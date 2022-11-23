المركز السعودي للاعتماد ينضم لعضوية المنتدى الدولي IAF

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ويدعم هذا الانضمام الثقة في الشهادات المعتمدة التي يمنحها المركز، إضافة إلى دور المنتدى في تسهيل التجارة الدولية ودعم التنمية المستدامة وتقديم الثقة اللازمة لقبول الأسواق للسلع والخدمات عن طريق عمليات التقييم المعترف بها دوليا.ويأتي انضمام المركز السعودي للاعتماد للمنتدى الدولي للاعتماد الذي يضم 96 عضوا كجهات اعتماد من حول العالم ضمن سعي المركز السعودي للاعتماد للحصول على الاعتراف الكامل وتحقيق هذا الإنجاز الوطني في مجال الاعتماد والجودة.
وأكد المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل القعيد أن انضمام المركز لمنتدى الاعتماد الدولي يعد خطوة إيجابية لتحقيق إنجاز وطني مهم يدعم البنية التحتية للجودة في المملكة للحصول على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد، وتعزيزا لمكانة المركز إقليميا ودوليا، مقدرا الدعم غير المحدود الذي حظيت به منظومة الجودة في المملكة من القيادة الحكيمة.
يذكر أن المنتدى الدولي للاعتماد يقوم بعملية تقييم ممنهجة تقوم على مبدأ الحيادية لكل أجهزة الاعتماد الراغبة بالحصول على الاعتراف الدولي وذلك لضمان امتثال جهة الاعتماد المتقدمة بالكامل لكل من المعايير الدولية ومتطلبات المنتدى.
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