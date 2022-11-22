حوض الملك فهد لإصلاح السفن يستقبل أكبر ناقلة في تاريخه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ السفينة «MSC ALIZEE III» التي تعد الأكبر حجما منذ إنشائه، وذلك لمباشرة أعمال الإصلاح والصيانة الفنية اللازمة. وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» في بيان لها أمس، أن السفينة «MSC ALIZEE III» بطول 208,3 م وعرض 30م، فيما يبلغ عمق الغاطس 7,4 مترات، حيث خضعت للصيانة على مرحلتين؛ أولهما على رصيف الحوض بهدف صيانة العنابر والمولدات والأوناش والأجهزة الملاحية، وتشهد المرحلة الثانية دخول السفينة إلى الحوض «دمام 1» لتغيير نحو 100 طن من ألواح الحديد على جانبيها وطلاء السفينة بالكامل تحت إشراف ومتابعة مستمرة من إدارة الميناء، مما يؤكد ثقة الشركات المالكة والوكلاء الملاحيين بقدرة حوض الملك فهد على أعمال الصيانة بكفاءة وتنافسية عالية. ويأتي ذلك في إطار ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من قدرات تشغيلية عالية، وما يشهده من عمليات تحديث متكاملة ترتكز على ما أطلقته «موانئ» من مبادرات تصل بمنظومة الموانئ السعودية إلى أفضل الممارسات الدولية، وتعزز مستوى معداتها وآليات تشغيلها، وترفع كفاءتها التنظيمية والإنتاجية باستخدام التقنية الحديثة امتدادا لمبادرة الموانئ الذكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات. يذكر أن حوض الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي تم إنشاؤه عام 1982م؛ استقبل في نوفمبر لعام 2021 السفينة الضخمة «أفريكان جاكانا» البالغ طولها 200م ووزنها 17,000 طن، وخضعت لعمليات الإصلاح والصيانة؛ مما يعكس كفاءته في صيانة السفن وجاهزيته المتكاملة وفق أحدث المواصفات العالمية. السفينة





الطول 208,3 أمتار



العرض 30 مترا



عمق الغاطس 7,4 مترات



خضعت للصيانة على مرحلتين: 01 على رصيف الحوض بهدف صيانة العنابر والمولدات والأوناش والأجهزة الملاحية 02 دخول السفينة إلى الحوض «دمام 1» لتغيير 100 طن من ألواح الحديد على جانبيها وطلاء السفينة بالكامل

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