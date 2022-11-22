شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 6 شركات 10 آلاف جنيه.. وأسمنت سيناء 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، على توقيع التزام مالى على شركة أسمنت سيناء قدره 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركات الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وأوراسكوم المالية القابضة، جلاكسو سميثكلاين، سبيد ميديكال، شارم دريمز للاستثمار السياحي، وذلك لمخالفة الشركات لأحكام المادة 32 و 34 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.