شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط بورصات الكويت والإمارات وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.32% رابحًا 34.90 نقطة ليغلق عند مستوى 10965.41 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% رابحًا 0.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.49 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبطت أسواق المال الإماراتية، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.21% خاسرًا 25.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11827.93 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.32% رابحًا 34.90 نقطة ليغلق عند مستوى 10965.41 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% رابحًا 81.65 نقطة ليغلق عند مستوى 19131.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.98%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، ثم قطاعات الطاقة، والسلع طويلة الأجل، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.86%، 0.83%، 0.8%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعي الرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية بنسبة 2.53%، 2.24%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.81%.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.87%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 5.74%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 4.12%، وتراجع 101 سهمًا على رأسها سهم "أسواق العثيم" بنسبة 4.27%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 3.76%، ثم سهم "الآمار" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 294.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

كما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% رابحًا 0.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 726.8 ألف سهم بقيمة 279.1 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.4%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بارتفاع سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.92%، 0.04%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، وهبط سهم بنك السلام بنسبة 1.03%.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% خاسرًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7572.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8483.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسرًا 16.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحًا 11.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5822.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.1 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8866 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1%، يليه قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية، والصناعة بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والتأمين، والمواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك بنسبة 8.05%، 3.06%، 0.17%، 0.06%، 0.05%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21% خاسرًا 25.20 نقطة ليغلق عند مستوى 11827.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.5 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة، وتراجع 21 سهمًا، وارتفع 22 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.85%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، فيما ارتفعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والعقارات، والصناعات بنسبة 2.7%، 0.74%، 0.07%، 0.03%، على التوالي.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% خاسرًا 9.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 311.7 مليون سهم محققة ما قيمته 407.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 7489 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.51%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والصناعة بنسبة 0.17%، 0.06%، على التوالي.

وزادت 10 أسهم على رأسها شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.80%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة ديار للتطوير بنسبة 3.02%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.4 مليون ورقة بقيمة 118.4 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.061% خاسرًا 6.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10359.98 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.440 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 300.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.3 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 1.09%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.2%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 12.82%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 12.5%، ثم سهم "بيانات أيه أي بي أل سي" بنسبة 7.333%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 218.3 مليون درهم.