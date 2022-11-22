شكرا لقرائتكم خبر عن خميس بوعميم: المناخ فى مصر مميز جدا ولديها جميع المقومات المطلوبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خميس بوعميم، رئيس مجلس دبي للصناعات الملاحية والبحرية إن المناخ في مصر مميز جدا، ويجب أن نستغل ذلك، ولاحظنا أن الوضع الحادث بين روسيا وأوكرانيا غير مسارات عديدة، مما يؤمن بها الغرب حتى أنهم يستخدمون الوقود الأحفوري، ما يعني أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرا كبيرا، وخاصة في النقل البحري، ويوجد 3 مرتكزات تؤدي لنوع من التغير في المجالات التقنية، فضلا عن أمن المياه، وكيفية العمل على تطويره، والمحفزات يجب أن تكون متطورة دائما بعيدا عن العقم التكنولوجي، خاصة التكنولوجيا المستقلة.

ولفت بوعميم في كلمته بمؤتمر فنجر برنت الخامس "ملتقى ترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص"، إلى أهمية الاستثمار الذكي، فالبحار لم تعد فقط نقل، ونحن نترقب العصر البحري، من ناحية التكنولوجيا والرقمنة وغيرها، ونبحث منذ فترة عن الأمور التكنولوجية المتقدمة، يجب أن نفهم أن مصر لديها جميع المقومات المطلوبة للاستثمار، وهو مهم جدًا لدفع عملية البناء الحقيقي، موضحًا أن أنظار المستثمرين في العالم دائما تتجه إلى مصر والإمارات والسعودية، وينظرون إلى التجمع الايدولوجي العربي الشرق أوسطي، وهناك تحول من الغرب إلى الشرق، ويجب علينا أن نغير مداركنا في ماذا سيحدث وكيفية تحريك الإعلان عن الفرص، وهو ما يجب أن يتغير أيضا، ونحن في عالم اقتصادي متغير وبه العديد من التحديات والفرص، ويجب استغلال النجاحات التي حدثت مؤخرا.

وشدد بو عميم، على أن مصر مركز صقل حقيقي سواء بشري او سياحي أو علمي وخاصة قناة السويس، ولديها مصادر طبيعية قوية جدا، ومصر تحتاج إلى أسطول بحري ضخم وسيأتي بمردود جيد جدا في فترة وجيزة، فضلا عن أننا كعرب نحتاج إلى التصنيع وبشدة، ويجب إنشاء معاهد للتدريب المستمر للطلاب لتمكينهم من سوق العمل.