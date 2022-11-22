شكرا لقرائتكم خبر عن فى جولة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتى الدلتا للصلب والعربية للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "عصمت" يوجه بمضاعفة الجهود لإنجاز مشروعات التطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات

في إطار الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة التي يقوم بها المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير، قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركتي مصانع الدلتا للصلب والعربية للأدوية.

وخلال زيارته لشركة الدلتا للصلب، تفقد المهندس محمود عصمت مصانع الشركة، حيث تابع الموقف التشغيلي ومراحل العملية الإنتاجية في المرحلة الأولى من التطوير التي تبلغ طاقتها التصميمية 250 ألف طن بيليت، إلى جانب متابعة مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 ألف طن.

وأثنى الوزير على جهود العاملين، داعيًا إياهم لبذل مزيد من الجهد لإنجاز مشروع التطوير ورفع نسبة الطاقة الإنتاجية لزيادة المبيعات والإيرادات وزيادة الربحية وتحسين مؤشرات أداء الشركة كافة، وفتح أسواق خارجية لتنشيط الصادرات.

كما تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لشركة العربية للأدوية، مصنع الايروسول لإنتاج بخاخات الاستنشاق، وموقع تطوير خطي إنتاج الأشربة الدوائية لتحديث ورفع الطاقة الإنتاجية، وتابع موقف توفر المواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية وكفاءة التشغيل ونسب الطاقة الإنتاجية وعمليات الصيانة الدورية، ومشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP".

وأكد المهندس محمود عصمت على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الأدوية، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شركاتها التابعة العاملة في مجال إنتاج المستحضرات الطبية التي تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية الهامة، في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية، وضرورة الاهتمام بالبحوث والتطوير لمواكبة التطور العلمي في صناعة الأدوية، وكذلك العمل على جذب شركات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتصنيع على خطوط الشركات التابعة والتعاون في إنتاج مستحضرات جديدة.

يشار إلى أن "العربية للأدوية" تعد من الشركات الرائدة محليًا في إنتاج بخاخات الاستنشاق، إلى جانب منتجاتها من الأدوية المُسكنة للآلام والصداع النصفي وموسعات الشعب الهوائية والكورتيزون ومضادات الفطريات والحساسية ومستحضرات التجميل.