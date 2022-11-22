شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 87.53 دولار لبرنت و79.73 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 87.53 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.73 دولار للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو لا تزال مزودا للنفط يمكن التعويل عليه، إلا أنه أكد أن بلاده لن تنقل السلعة الاستراتيجية إلى دول تضع سقفا للأسعار.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، أكد نوفاك أن موسكو قد تلجأ أيضا إلى تخفيض الإنتاج في حال فرض سقف لسعر النفط.

وأعلنت نيوزيلندا فرض عقوبات ضد 22 مواطنا روسيا وبيلاروسيا، وعدد من الشركات في قطاعي النفط والغاز والصلب.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، إن بلادها فرضت حزمة أخرى من العقوبات ضد 22 مواطنا من روسيا وبيلاروسيا، الذين يدعمون، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزيرة، الذي نشر على موقع الحكومة، أن من بين المواطنين الروس زوجة وأطفال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، وزوجة وابن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الروس.

واتخذت السلطات النيوزيلندية إجراءات تقييدية ضد شركات روسية، قالت إنها "ذات أهمية اقتصادية أو استراتيجية لروسيا، في قطاعات النفط والغاز والصلب والنقل وفي إنتاج الرادارات والمعدات الإلكترونية".