شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نجحنا بتطبيق منظومة الايصال الالكترونى بمدينة شرم الشيخ خلال وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب على نجاح مصر في تنفيذ رد ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا للسائحين من خلال منظومة الايصال الالكتروني وتكاملها مع منظومة الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أنه تم بذل جهود كبيرة جدا خلال فترة قصيرة للوصول إلى ذلك النجاح حيث أن التنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وشركاء النجاح من الشركات الكبرى شركة إيفينانس وشركة مايكروسوفت وشركة إيتاكس كان له أثر هام لنجاح إجراء التكامل الإلكترونى بين منظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية، وتنفيذ إجراءات عمل إلكترونية كاملة لرد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب في شرم الشيخ في إطار فعاليات مؤتمر قمة المناخ ( cop 27 )

وأشار رامي يوسف أنه في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على تيسير إجراءات رد الضريبة للمغادرين الأجانب غير المقيمين خلال مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية باتخاذ عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، موضحًا أنه تم وضع لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، تناولت شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتم وضعها في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمع بها وفي مداخل الأسواق التجارية، كما تم وضع ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund ، بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يُمكن للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات التي تضع هذه العلامة .

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قد نجحت في إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة لمغادري جمهورية مصر العربية من مطار شرم الشيخ كان من شأنها تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للسائحين وذلك بالاعتماد على منظومة الايصال الالكتروني والتي تم تطبيقها على ممولي شرم الشيخ خلال وقت قياسي ، حيث تم تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم الفني الميداني للممولين في مقراتهم داخل مدينة شرم الشيخ لضمان حل كافة العقبات بشكل فوري وتسهيل عملية التكامل الفني مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، هذا بالإضافة إلى إنشاء صفحة على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعنوان دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ( ممولي النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ) ، وتتضمن الصفحة المعلومات والإجراءات اللازمة لإتمام التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضاف مختار توفيق أن مصلحة الضرائب قامت بإنشاء صفحة على موقعها الإلكتروني تتضمن شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح المغادر غير المقيم باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تجهيز مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب للرد على السائحين حول منظومة رد الضريبة باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، قائلا أنه من ضمن الجهود التي تمت توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلي، وبنك مصر؛ فيما يتعلق بتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، حيث يتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة حساب البطاقة البنكية للمغادر الذي يتم رد الضريبة له، تحفيزًا للسياحة وتشجيعا للسائحين على شراء المنتجات المصرية.

ومن جانبه قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه تم التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وكافة الشركات من أجل تسهيل إجراءات رد الضريبة وتم تدريب العاملين بجمرك شرم الشيخ على كيفية التعامل مع منظومة رد الضريبة إلكترونيا خلال مدة قصيرة تيسيرا على السائحين عند مغادرتهم البلاد، مضيفا أن منظومة رد ضريبة القيمة المضافة قد وفرت شاشات وتقارير للعاملين بمصلحة الجمارك (بمطار شرم الشيخ) للاستعلام عن الايصالات الإلكترونية واحتساب قيمة الضريبة، وإصدار أمر الدفع بقيمة الاسترداد المستحقة والتي يتم تحويلها للبطاقة البنكية للمغادرعن طريق الربط مع شبكة الدفع المالية.

وقال الشحات الغتوري أنه من الجهود التي بذلت للتيسير على السائحين أثناء مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، إنشاء ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ الدولي لتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع بحيث تمت إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين بهذه الساحة، وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة بفحص البضائع وتم ترشيح ممثلين عنها مفوضين بالرأي واتخاذ القرار لتسهيل عملية الإفراج الجمركي، وقد تم أيضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بمطار القاهرة الدولي لرصد أي معوقات للإفراج الجمركي وحلها فورًا.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن هناك لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب، والجمارك تم تشكيلها بقرار وزاري، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ، موضحًا أن هذه اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ، موضحا أن مصلحة الجمارك قامت برصد كافة المشاكل حول عملية الإفراج أو رد الضريبة، وتم اتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها.