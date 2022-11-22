شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض أعداد السيارات المرخصة خلال أكتوبر 2022 مقارنة بسبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد السيارات "الملاكي" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر أكتوبر 2022 حوالي 8128 سيارة ملاكى من بينها 141سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021 و3999 سيارة موديل 2022 و3864 سيارة موديل 2023 .

وذلط مقارنة بأعداد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 2022، حيث كانت الأعداد كالآتي 8914 سيارة ملاكى من بينها 114سيارة موديل 2020 و156 سيارة موديل 2021 و817 سيارة موديل 2022 و1932 سيارة موديل 2023 نجد إنخفاضا ملحوظا في الأعداد مقارنة بشهر اكتوبر 2022 .