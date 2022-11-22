شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. المالية تبدأ صرف مرتبات العاملين فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجارى ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف الرواتب بدء من يوم 24 وحتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر نوفمبر لكل الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات نوفمبر فى أيام ٢٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ من الشهر نفسه.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.