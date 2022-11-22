شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد فى مصر اليوم الثلاثاء.. الطن بـ 19650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الحديد، في مصانع الحديد والصلب، استقرارًا في تعاملات اليوم الثلاثاء وذلك مع تسجيل أسعار شهر نوفمبر الجاري ثباتًا بعد صعود مطلع الشهر، وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والصلب في مصر طوال الشهر الجارى.

وبلغت أسعار حديد عز عن شهر نوفمبر 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب وفقًا لما أعلنته الشركة لعملائها 19550 جنيهًا، وسجلت منتجات بشاى للصلب 19600 جنيهًا للطن.

ويباع حديد شركة الجيوشي للصلب بسعر 19200 جنيهًا بزيادة قيمتها 1900 عن أسعار شهر أكتوبر الماضي، وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وأعلنت حديد الجارحى عن تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 19400 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن شامل ضرائب القيمة المضافة للأطوال واللفائف.