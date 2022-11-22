شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة توزيع ساعات البث التليفزيونى لعام 2021..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من الإحصاءات الهامة حول عدد ساعات البث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية والمتخصصة.

وجاءت إحصاءات جهاز الإحصاء، بالإنفو جراف وفقا لما يلي:

بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون "القنوات الرئيسية - القنوات الإقليمية - قنوات النيل المتخصصة - القنوات الإخبارية" 178.66 ألف ساعة عام 2021/2022.

احتل المجال الاجتماعي النصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال عام (2021/2022) حيث بلغ 42617 ساعة بنسبة 23.85٪ من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 116 يومياً مقابل 42005 ساعة عام (2020/2021) بنسبة زيادة 1.5٪، يليه الـمجال الترفيهى بعدد ساعات 23969 ساعة بنسبة 13.42 ٪ بمتوسط 65.40 ساعة يومياً يليه المجال السياسى بعـدد ساعـات 23518 ساعة بنسبة 13.16 ٪ بمتوسط 64.26 ساعة يومياً.



متوسط ساعات البث اليومي للقنوات

بلغ المتوسط اليومي لساعات البث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية "الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الاسكنـدرية، الــدلتا، الصـعـيد، طـيبة" 153.49 ساعة يـومـيا عام 2021/2022.

بلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار "راديو مصر") 26280 ساعة عام 2021/2022، وتتضمن عــدد ساعات الإرســال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر، بلغ إجمالي عدد ساعات بث قـطاع التـليفزيون "القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية –الفضائية الموجهة لأمريكا – تايم سبورت" 43.8 ألف ساعة عام 2021/2022، وهى نفسها عدد ساعات البث لعام 2020 / 2021.

بلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثــقافيــة – القــناة التعـليمية – ماسبيرو زمان) 78840 ساعة خلال عام 2021/2022 وهى نفسها عدد ساعات البث لعام 2020 / 2021 .

بلغ المجال الاجتماعي أعلي نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قـنوات النيل المتخصصة عام 2021/2022، حيث بلغ 24622 ساعة بنسبة 31.23٪ من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 15107 ساعة بنسبة 19.16٪.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون يوم 21 نوفمبر من كل عام، والذى أقرته الأمم المتحدة عام 1996 أول منتدى عالمي للتليفزيون، حيث التقى كبار شخصيات وسائط الإعلام تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة الأهمية المتزايدة للتليفزيون في عالم اليوم المتغير.