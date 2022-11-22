شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن مشروعات استرجاع غاز الشعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول، فى تنفيذ عدد من المشروعات لها تأثير إيجابى على البيئة وأسفرت حتى الآن عن خفض انبعاثات بلغت حوالى مليون و347 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.



وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك المشروعات: وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك المشروعات: س. ماهى تفاصيل أهم مشروعات استرجاع غاز الشعلة ؟ج. تضم تلك المشروعات ثلاثة عشر مشروعاً فيما يخص استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) بشركات (قارون / عجيبة / بتروسيلة / أسيوط لتكرير البترول / زيتكو / بتروسنان / برج العرب / خالدة / بتروشهد / بتروبل). س. ماهى تفاصيل أهم مشروعات استرجاع غاز الشعلة ؟ج. تضم تلك المشروعات ثلاثة عشر مشروعاً فيما يخص استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) بشركات (قارون / عجيبة / بتروسيلة / أسيوط لتكرير البترول / زيتكو / بتروسنان / برج العرب / خالدة / بتروشهد / بتروبل).





س . ماذا عن حجم غازات الشعلة الذى يتم استرجاعها؟ج. بإجمالى 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً يتم استرجاعها واستخلاص البوتاجاز منها وتدفيعها لتشغيل المولدات والأفران بدلاً من السولار مما يحقق عائدات بيئية متمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرقها بالشعلة ، وعائدات اقتصادية من خلال الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المسترجع فى التشغيل بدلاً من السولار.





س. كم بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول ؟ج. تم تنفيذ 88 مشروعاً منخفض التكلفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 31 شركة.





س. كيف نجحت تلك المشروعات فى تحسين كفاءة التشغيل ؟ج. نجحت تلك المشروعات فى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم فى ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، وذلك بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمبانى والحقول فى 21 شركة، بقدرة 350ر1 كيلو وات.