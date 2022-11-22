شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات ذات الوثائق التأمينية المرخصة فى أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، عن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر أكتوبر 2022 وقدرت بحوالى 28036 سيارة.

وأكد التقرير، إن إجمالي السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 2360 مركبة موديل 2020 و 5911مركبه موديل 2021 و13033 مركبة موديل 2022 و6033 مركبة موديل 2023 .

ومقارنة بعدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" فى سبتمبر 29857 مركبة، حيث أكد التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2414 مركبة موديل 2020 و6562 مركبة موديل 2021 و15088 مركبة موديل 2022 و5793 مركبة موديل 2023، وبهذا نجد إنخفاض ملحوظ فى أعداد شهر أكتوبر 2022 .