شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول أفريقية تستحوذ على 45% من صادرات مصر إلى القارة السمراء عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية إلى مجموعة دول إفريقيا تمثل حوالي 4.3% من إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2021، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 43 مليون و637 مليون دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن 45.4% من صادرات مصر إلى الدول الإفريقية تتركز في 4 دول، بينما حصلت باقي دول إفريقيا على 54.6% من إجمالي قيمة الصادرات إلى هذه المجموعة، وكانت كينيا على صدارة الترتيب ومن أهم الصادرات المصرية إليها الحديد ومصنوعاته بقيمة 39.4 مليون دولار، وفوط صحية 29.3 مليون دولار، وأسمنت بقيمة 28.9 مليون دولار، وسكر ومصنوعاته بقيمة 28.9 مليون دولار.

وفى المركز الثاني جاءت نيجيريا وكانت أهم الصادرات المصرية إليها أقمشة غير منسوجة بقيمة 21.5 مليون دولار، ثم المصنوعات من لدائن قيمتها 21.4 مليون دولار، وفويل أويل "مازوت" 17.6 مليون دولار، وأجهزة استقبال 15.1 مليون دولار، وجاءت غانا فى المركز الثالث ومن أهم الصادرات إليها كانت الاسمنت بقيمة 64 مليون دولار، يليها لدائن ومصنوعاتها 13.6 مليون دولار، أما ساحل العاج فكانت أهم الصادرات المصرية إليها الاسمنت بقيمة 68.4 مليون دولار، خلاصات مركزة لصناعة المشروبات "المرطبات" بقيمة 12.9 مليون دولار.

وفى المقابل، فكانت أكبر 5 دول استوردت منها مصر هي زامبيا وكينيا والكونغو برازافيل والكونغو الديموقراطية، وتمثل الواردات المصرية من مجموعة دول إفريقيا حوالي 1.3% من إجمالي الواردات الوطنية التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار و206 مليون دولار بنهاية عام 2021.

وتتركز 76% من قيمة الواردات من مجموعة دول إفريقيا في أربع دول بينما حصلت باقى دول إفريقيا على 24% من الواردات من هذه المجموعة، ومن أهم السلع التي تم استيرادها من أهم دول إفريقيا كانت زامبيا أقطاب سالبة "كاثودات" من نحاس قيمتها 301.8 مليون دولار، ثم شاي بقيمة 219.4 مليون دولار.

وكانت أهم الواردات المصرية من الكونغو برازافيل أقطاب سالبة "كاثودات" من نحاس قيمتها 223 مليون دولار، وأهم الواردات من الكونغو الديموقراطية أقطاب سالبه "كاثودات" من نحاس قيمتها 110.7 مليون دولار.