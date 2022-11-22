شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 21-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 21-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 6 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداوت مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.759 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ مصر للأسواق الحرة، بنك البركة مصر، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 6 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداوت مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.759 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 608.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.82%، والعرب على 24.43%، واستحوذت المؤسسات على 34.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.44%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 371.7 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7 ملايين جنيه، 323.4 مليون جنيه، 206.3 ألف جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 12449 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14939 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1228 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 700 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، شراء الثانية 1.4 مليون سهم تمثل نسبة 0.05% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 300 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.63% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 565 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.30%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 7600 سهم، 13187 سهم، 44.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 3057 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 42 ألف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية 5340 سهم، 525 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 300 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 207.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر عام 2022، مقابل 190.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 48.65 مليون جنيه مقارنة مع 42.9 مليون جنيه.

وحققت شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 900 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 47 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 57 مليون جنيه.