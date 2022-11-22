شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم الاستثمارات العالمية فى مشروعات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة في مشروعات الطاقة الشمسية حوالي 120 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي، وإن كانت أقل من النصف الثاني من عام 2021 عندما بلغت نحو 138 مليار دولار عادة ما تتسارع الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية خلال النصف الثاني من العام للوفاء بالتوقيت الزمني للتنفيذ) وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن الجزء الأكبر من النمو في استثمارات الطاقة الشمسية يرتكز في الصين، حيث استحوذت على 41 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 173% على أساس سنوي.

وتابع التقرير، هذا ويعد مشروع إنشاء محطة طاقة كهروضوئية بقدرة 1300 ميجاوات في مقاطعة Hubei الصينية هو الأكبر من حيث حجم الاستثمارات التي بلغت 1.1 مليار دولار. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كثاني أكبر سوق للطاقة الشمسية باستثمارات بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار، تليها اليابان بحوالي 3.9 مليار دولار.