شكرا لقرائتكم خبر عن نون تطلق عروض الجمعة الصفراء بخصومات تصل إلى 80% ومزايا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ عروض البرق اليومية وعروض بنكية استثنائية وأدوات مبتكرة لتحسين تجربة تسوق العملاء ● تستمر عروض الجمعة الصفراء من نون حتى منتصف ليل 27 نوفمبر ​● تعتبر عروض الجمعة الصفراء هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وأطلقت لتخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والكبيرة. ​● يحصل العملاء على خصم يصل حتى 80% على جميع الفئات، مع انخفاض هائل في الأسعار ​● شراكات جديدة لتقديم خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" وإطلاق ميزة مشاركة قائمة الأمنيات ​● جولازو من نون، أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات متاحة على نون مع جوائز رصيد مسترجع ​● شراكات بنكية مميزة تزيد من مدخرات العملاء عند الدفع

أطلقت نون، المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في المنطقة، عروض الجمعة الصفراء في مصر والسعودية والإمارات والتي تأتي كأكبر العروض على مستوى الشرق الأوسط، وتستمر حتى 27 نوفمبر مع خصومات تصل إلى 80% على ملايين المنتجات مع إضافة مزايا جديدة وعروض بنكية مميزة.

تعتبر عروض الجمعة الصفراء هي الأكبر على الإطلاق حتى الآن، وتضم عروض البرق اليومية وعروض بنكية رائعة، تشمل عروض الجمعة الصفراء خصومات تصل إلى 80% على فئة الأزياء التي تضمن أبرز العلامات التجارية مثل إل سي وايكيكي وأمريكان إيجل وديفاكتو، وأيضاً العلامات التجارية المحلية مثل أندورا، بالإضافة إلى عروض اشتر 1 واحصل على 1 مجاناً التي تطبق على العلامات التجارية الرائدة مثل نايكي وأديداس وريبوك وسكيتشرز، كما تتوفر منتجات الجمال والعطور بخصومات تصل إلى 80% من علامات تجارية مثل لوريال باريس وميبلين وغارنييه وسيبيل وراش براش ودكتور راشيل باسعار تبدأ 22 ج.م، فضلاً عن خصومات تصل إلى 75% على النظارات والساعات من علامات تجارية مثل تومي هيلفجر وكاسيو والبا ومايكل كورس.

وتضم فئات منتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية خصومات تصل إلى 65% من علامات تجارية معروفة مثل إل جي وسامسونج وتورنادو وتوشيبا، وبإمكان العملاء الحصول على هاتف محمول بخصومات تصل إلى 50% من أفضل العلامات التجارية مثل انفينكس وشاومي وسامسونج، فضلاً عن تخفيضات في أسعار منتجات المنزل والمطبخ من العلامات التجارية مثل نوفال وتروفال وبوش بنسبة تصل إلى 75% بأسعار تبدأ من 9 ج.م، بينما تبدأ أسعار منتجات البقالة من برسيل وآريال وإيطاليانو وكريستال من 7.75 ج.م وتضمن خصومات تصل إلى 75%.

تشهد عروض الجمعة الصفراء خصومات تصل إلى 60% على فئة الألعاب، وخصومات تصل إلى 80% على فئة منتجات الأطفال من علامات تجارية مثل بامبرز ومولفكس و بندولين وجونسون بأسعار تبدأ من 6 ج.م.

وفي إطار تطوير تجربة التسوق على منصة التسوق الرقمي الرائدة في المنطقة، تم إضافة عدة مزايا جديدة حيث يمكن الآن للعميل مشاركة قائمة الأمنيات مع العائلة والأصدقاء، لجعل تجربة التسوق اجتماعية أكثر، كما يمكن الآن للعملاء استخدام خيارات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" مع تابي وفاليو، حيث يستطيع العملاء تقسيم دفعات مشترياتهم على 4 شهور عن طريق استخدام تابي و12 شهر عن طريق فاليو بدون أي فوائد.

قال مصطفى سالم، نائب رئيس لقسم النمو والاستراتيجية الرقمية في نون مصر: "ستوفر الجمعة الصفراء لهذا العام لعملائنا تجربة تسوق فريدة من نوعها من خلال العروض المذهلة عبر فئات المنتجات المتنوعة والصفقات المميزة مع الشركات الرائدة في السوق للشراء الآن والدفع لاحقًا، بالإضافة إلى إطلاق ميزات اجتماعية جديدة و لعبة جولازو، أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات مع جوائز رصيد مسترجع، مما يعزز من تجربة التسوق عبر الإنترنت، لقد عمل فريق نون ليلًا ونهارًا للتأكد من تقديم أفضل ما لدينا في هذا العام لنصبح وجهة التسوق المفضلة عبر الإنترنت في السوق المصري."

وتشهد الجمعة الصفراء إطلاق لعبة جولازو على تطبيق نون، أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة، مع فرص الفوز برصيد مسترجع بقيم مختلفة وجوائز كبرى بقيمة 60,000 ج.م رصيد من نون، تتوفر جولازو على تطبيق نون خلال بطولة كأس العالم.

خلال فترة الجمعة الصفراء، سيتمكن حاملو بطاقات البنك الأهلي المصري من تقسيم مدفوعاتهم على 18 شهرًا بدون فوائد، لديهم أيضاً الفرصة للفوز بـسيارة شيرى تيجو 7 في حالة إنفاقهم 2000 ج.م، ولمستخدمي بطاقات فيزا خصم إضافي 20 % في حال إنفاقهم ما يصل إلى 250 ج.م.

ترتبط عروض الجمعة الصفراء والتي تأتي كأكبر حدث تسوق في الشرق الأوسط، بحدث التسوق العالمي، الجمعة السوداء. سيتمكن شركاء نون في البيع من الوصول إلى ملايين العملاء من خلال منصة نون وقنواتها التسويقية وشبكتها اللوجستية والتنفيذية الضخمة في المنطقة.

عن نون

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمي في المنطقة. تتمثل مهمة نون في تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.