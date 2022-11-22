شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 21-11-2022.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ مصر للأسواق الحرة، بنك البركة مصر، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 6 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداوت مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.759 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 608.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.82%، والعرب على 24.43%، واستحوذت المؤسسات على 34.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.44%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 371.7 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7 ملايين جنيه، 323.4 مليون جنيه، 206.3 ألف جنيه، 64.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 12449 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14939 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3484 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3505 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1228 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 9.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.57%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 17.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 6.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.34%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 28.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.94%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 13.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.49%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.238 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 22.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 20.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.