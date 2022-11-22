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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي حقق المركز الخامس على مستوى القطاع المالي الاقتصادي في قياس التحول الرقمي بالمملكة، إثر إعلان نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2022 خلال ملتقى الحكومة الرقمية.

ويعد تحقيق صندوق التنمية الزراعية للمركز الخامس في هذا القطاع الذي يضم أكثر 28 جهة حكومية إنجازا جديدا للصندوق في مجال التحول الرقمي، حيث حقق الصندوق أيضا المركز الـ18 على مستوى أعلى الجهات الحكومية ضمن مرحلة التكامل من أصل 217 جهة حكومية بقفزة نوعية من 61% إلى 88%، في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر.

وجاءت نتيجة الصندوق في قياس التحول الرقمي العاشر بنسبة 88%، وهي حاصل تحقيق الصندوق لنسبة 100% في نتيجة المؤشر الأول (المعايير المستمدة من القرارات والأوامر السامية والتعاميم)، ونسبة 84% في نتيجة المؤشر الثاني (معايير التحول الرقمي).