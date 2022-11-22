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وأدخلت تحسينات عديدة على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي، من بينها تحديد الحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، وقيام لجنة مختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر، وتطبيق المنهجية الجديدة أيضا على مؤشرات قطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات، وقطاع المرافق العامة، والقطاع المالي، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية، إضافة إلى مؤشر الشريعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سوق دبي المالي، أطلقت المؤشر العام الجديد للسوق تتويجا لعملية تطوير شاملة لمنهجية مؤشراته؛ بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقا لها.وأدخلت تحسينات عديدة على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي، من بينها تحديد الحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، وقيام لجنة مختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر، وتطبيق المنهجية الجديدة أيضا على مؤشرات قطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات، وقطاع المرافق العامة، والقطاع المالي، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية، إضافة إلى مؤشر الشريعة.

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