مركز التنافسية يبحث تعزيز مشاركة المملكة في فرق عمل «الأونسيترال»

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وتسعى فرق العمل المتخصصة خلال عضوية الجهات المعنية في اللجنة التنسيقية الدائمة إلى تسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى جانب تنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى «الأونسيترال».وتشمل مهام اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، وبعضوية وزارات «الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس»، دراسة الموضوعات التي تناقشها الفرق العاملة، وإبداء الرأي حيالها، كما تقترح الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.
وحصلت المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة «الأونسيترال» للفترة من (2022 - 2028)، بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس الماضي.
وكان مجلس الوزراء وافق على مذكرة التعاون التي أبرمت بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، بشأن الإسهام المالي في صندوق «الأونسيترال» الاستئماني بتاريخ 1442/4/16.
وتهدف المذكرة إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار، خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بنــاء القــدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين ما يسهم في دعـم التفسـير الموحـد لنصوص «الأونسيترال» ومعاييـر القانـون التجـاري الدولـي.
«الأونسيترال»
- تأسست منذ 50 عاما
- تضم 70 عضوا
تعمل على:
- معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية
- المساعدة في إصلاح القوانين التجارية
- صياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي
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