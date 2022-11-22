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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة نجران للمستثمرين، تتمثل إحداها في إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم علامة تجارية بطريق الملك سعود. وأوضح وكيل الاستثمار وتنمية الاستثمارات المهندس سلطان آل الشهي أن مساحة المطعم المطروح للاستثمار تبلغ 2000 م2. وبين أن آخر موعد لتقديم العطاءات 12 /5/ 1444هـ، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي «فرص». وبين أن آخر موعد لتقديم العطاءات 12 /5/ 1444هـ، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي «فرص».

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