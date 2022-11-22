تفاهم بين هيئة المهندسين وشنايدر لإطلاق برنامج تدريبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مع شركة شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تدريبي معتمد، يهدف لبناء المهارات الرقمية عبر مختلف أنظمة الطاقة والأتمتة.

وسيقدم الشريكان دورات تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة، وسيثمر ذلك عن تنشئة مهنيين ذوي مهارات عالية، وتدعيم الاقتصاد، وضمان شغل المواطنين السعوديين لوظيفة من كل خمس وظائف، ضمن مجال الهندسة في القطاع الخاص.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف «نلتزم بالارتقاء بالهندسة داخل المملكة وبمعاييرها بغية رفع مستوى المواهب الهندسية وتشجيع الابتكار والإبداع في ذلك المجال.

يعتمد تعاوننا مع شنايدر إلكتريك على التزامنا وجهودنا الاستراتيجية في ذلك الإطار. وعبر تقديم تدريب متناسق وتعاوني وعالي الجودة في المملكة، نأمل في بناء الجيل القادم من المهندسين في السعودية».

وقال رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك بالمملكة العربية السعودية واليمن محمد شاهين: «مع توجه العالم نحو الانتقال إلى الطاقة الخضراء، نلتزم بالتعاون مع شركاء إقليميين لضمان امتلاك الجيل الحالي والمقبل من المهندسين للمهارات والتكنولوجيا التي يحتاجونها، لبلوغ عصر جديد من إدارة الطاقة. وتعد الهيئة السعودية للمهندسين من الشركاء الموثوقين ضمن ذلك المسعى، إذ نركز على توفير تدريب عالي الجودة داخل المملكة».

وتستند المذكرة إلى رؤية مشتركة للبناء على قدرات المواهب الهندسية والتقنية عبر أنحاء البلاد، وكذلك لتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة الهندسية، مما سيؤدي دورا رئيسا في التنفيذ الناجح لمشاريع البناء الطموحة في المملكة.