تأهل 4 شركات لمزاد الشبكات غير الأرضية

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وأوضحت الهيئة أن المتأهلين للمشاركة في مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية NTN، هم كل من: شركة الاتصالات السعودية STC، شركة Echostar، شركة Omnispace، شركة سلام Salam، بالتعاون مع شركة Iridium، وشركة AST Space Mobile، وشركة Airbus.وبينت الهيئة أن المتأهلين للمشاركة في المزاد سيتمكنون من المزايدة للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق 302x ميجاهرتز في النطاق 2100 ميجاهرتز لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية، فيما ستسهم الترددات المطروحة بالمزاد في تبني تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية MSS، والإنترنت على الطائرات A2G، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية Sat-IoT، بالإضافة إلى شبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس 5G CGC.
تأهل 4 متقدمين:
- شركة الاتصالات السعودية STC
- شركة Echostar
- شركة Omnispace
- شركة سلام Salam
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