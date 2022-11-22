وفد الصناعة يبحث مع جامعات أسترالية تطوير مهارات العاملين في القطاع

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كما التقى الوفد السعودي بمسؤولين من جامعتي نيو ساوث ويلز وساوث متروبوليتان اللتين تعدان من أهم الجهات التعليمية والتدريبية في قطاع التعدين في غرب أستراليا، وكذلك مركز اختبارات وأبحاث السلامة في المناجم بأستراليا؛ وذلك بهدف دراسة احتياجات التدريب والتطوير للقوى العاملة، وتعزيز التدريب على المهارات المهنية وبرامج التعليم العالي المتعلقة بالمعادن بشكل أساسي لدعم نمو القطاع.وتهدف اللقاءات إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات التعليمية الأسترالية لتعزيز فرص التدريب والتطوير لإعداد القوى العاملة من أبناء وبنات الوطن، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى اكتساب المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل فيهما.
يذكر أن هذه الزيارات تأتي بهدف تعزيز إنتاج المعرفة وتبادلها لتعزيز الابتكار في قطاع التعدين، حيث تسعى المملكة إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد، وأن تصبح مركزا عالميا للتميز في الصناعة بما يتماشى مع رؤية 2030، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من التعاون بين أصحاب المصلحة لدعم التعليم والتدريب على المهارات لقطاع التعدين المستقبلي.
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