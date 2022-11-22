«منشآت» تعرف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» فعاليات «أسبوع الصحة» في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي الخبر وجدة؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع الصحي.

وتضم فعاليات الأسبوع، التي تستهدف منظومة وزارة الصحة والمنشآت العاملة في هذا القطاع لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات التي واجهتهم، 27 لقاء حضوريا وافتراضيا بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال الصحة.

ويتضمن «أسبوع الصحة» فعالية مجلس دعم المنشآت الذي استضاف نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، ويستضيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان؛ وذلك للحديث عن أبرز البرامج والمبادرات التي يقدمها البرنامج لتمكين ودعم القطاع الصحي، كنشاط إدارة الإيرادات الصحية، آليات تسجيل الأدوية، الفرص والمحفزات، الرعاية الأولية، متطلبات آلية ترخيص منشآت وإدراج منتجات التجميل، والتعريف بالبرنامج التدريبي للتميز الطبي وإدارة دورة الإيرادات، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الصحة العامة.

وتقدم «منشآت» حزمة من البرامج والمبادرات المتخصصة لدعم القطاع الصحي؛ بهدف رفع مستوى الوعي بفرص القطاع من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات والجلسات النقاشية مع المسؤولين وصناع القرار.

ويأتي تنظيم «منشآت» لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت الصحية ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحيوي من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.