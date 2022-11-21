شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يبحث مع سفيرة سويسرا بالقاهرة سبل توسيع آفاق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك السفيرة إيفون باومان سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون بين مصر وسويسرا في مجال السياحة والآثار.

‎وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة، مؤكدا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وسويسرا في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

‎وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من دولة سويسرا، كما تم بحث دفع مزيد منها في ظل زيادة الطلب السويسري على المقاصد السياحية المصرية الشاطئية والأثرية منها.

‎كما تطرق الحديث إلى بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة وبناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها وجعلها أكثر استدامة وذلك لتحسين تجربة الزائرين خلال الزيارة.

‎كما تناول اللقاء كذلك بحث سبل التعاون في مجال الأبحاث الأثرية في إطار المبادرة السويسرية لدراسة المومياوات المصرية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا المجال من قبل العلماء السويسريين المتخصصين.

‎فيما أكدت السفيرة ايفون باومان سفيرة سويسرا على التزام بلادها بدعم المساعي المصرية في مجال استرداد الآثار والممتلكات الثقافية المهربة ونتاج الحفر خلسة.