هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الإثنين باستثناء صعود البحرين

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.07% رابحًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.66 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.11% خاسرًا 122.65 نقطة ليغلق عند مستوى 10930.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.39% رابحًا 73.26 نقطة ليغلق عند مستوى 19049.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.92%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.92%، ثم قطاعات المواد الأساسية، والسلع طويلة الأجل، والطاقة بنسبة 1.66%، 1.65%، 1.64%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، فيما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية، والتطبيقات وخدمات التقنية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.42%، 0.1%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 35 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 4.73%، ثم سهم "الحفر العربية" بنسبة 3.62%، وتراجع 174 سهمًا على رأسها سهم "أسواق العثيم" بنسبة 7.29%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.69%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم "الإنماء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 290.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 17.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7578.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسرًا 19.88 نقطة ليغلق عند مستوى 8486.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسرًا 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5672.20 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحًا 12.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5833.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.6 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10213 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.37%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاعات الطاقة، والخدمات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والبنوك بنسبة 1.94%، 0.49%، 0.26%، 0.15%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 2.13% خاسرًا 257.79 نقطة ليغلق عند مستوى 11853.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.9 مليون سهم بقيمة 495.8 مليون ريال عبر تنفيذ 7874 صفقة، وتراجع 44 سهمًا، وارتفعت 4 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.48%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 2.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.54%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 1.33%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.38% خاسرًا 12.91 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.1 مليون سهم محققة ما قيمته 252.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5665 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 8.73%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%.

وزاد 13 سهمًا على رأسها مصرف عجمان بنسبة 3.93%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 2.96%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 8.73%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.50%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.9 مليون ورقة بقيمة 60.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.65% خاسرًا 67.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10366.29 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.440 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 286.6 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.3 ألف صفقة.

وانخفضت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1%، أعقبه قطاعي التقديري للمستهلك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.99%، يليه قطاعات العقارات، والمواد الأساسية، والمرافق بنسبة 0.83%، 0.81%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 0.57%، 0.54%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة منازل" بنسبة 8.38%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.03%، ثم سهم "مجموعة أيه أي جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 4.88%، وتراجع 40 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 9.14%، ثم سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 205.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.07% رابحًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 247.8 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 6.46% مدفوعًا بارتفاع أسهم بنك السلام، بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.11%، 1.32%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 3.8% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.29%.