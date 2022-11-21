شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا انطلاق النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت بحضور عدد من الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، وبحضور لفيف من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والعرب، وذلك لإطلاق حزمة من المشروعات الاقتصادية المشتركة المخطط تنفيذها في عدد من قطاعات الاستثمار الاستراتيجية في مصر، يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

يفتتح فعاليات القمة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال.

وستشهد فعاليات قمة فينجربرينت حضور ومشاركة الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، ورجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزالة، والمهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورجل الأعمال الإماراتي خميس بوعميم رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، ورجل الأعمال الإماراتي الدكتور محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تأتي قمة فينجربرينت في دورتها الخامسة لمناقشة تحديات ومعوقات الاستثمار وبحث أحدث المسارات التسويقية للمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف وضع خارطة طريق تسهم في تذليل كل العقبات وتضمن تحقيق تسويقًا احترافيًا عالميًا للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة في مختلفة القطاعات، كما ستشهد فعاليات القمة توقيع اتفاقات تنفيذية بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والمستثمرين العرب والأجانب لإطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية في القطاعات محل العرض، خلال فعاليات "الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" والمنظم من قبل مؤسسة تروس مصر للتنمية بالتعاون مع المدني للاستشارات وبي تو بي كابيتال، والمنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارات الاقتصادية المصرية.

ستناقش فعاليات القمة اقتراح انشاء مركز القاهرة المالي العالمي المقدم من الدكتور طارق سعد، واقتراح استخدام آليات الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمقدم من الدكتورة زهرة المدني، كما ستشهد فعاليات المعرض إقامة عرضًا خاص للفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، ومنها قطاع صناعة النقل البحري، وقطاع الأمن الغذائي ومشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية، وقطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا وقطاع التطوير العقاري.