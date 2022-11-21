شكرا لقرائتكم خبر عن غرف السياحة: مؤتمر المناخ أكد مكانة مصر الدولية بدعاية قوية مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مؤتمر المناخ " COP 27 " الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ وانتهت فعالياته أمس السبت يعد حدثا تاريخيا على كافة الأصعدة وذلك بعد النجاح المدوي والغير مسبوق الذي حققه المؤتمر بجانب نتائجه الإيجابية العديدة علي دول العالم أجمع بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص، ويؤكد المجلس أن هذا النجاح أكد المكانة المتميزة التي تحتلها مصر علي المستوي الدولي والتي تجسدت في هذا الحضور الرفيع لمعظم قادة العالم وحشد من المسئولين وقادة الرأي وخبراء المناخ وغيرهم من كافة الدول، كما يؤكد المجلس أن المؤتمر شهادة دولية للاستقرار والأمن والأمان الذي تتمتع بها مصر.

وتوجه مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية بإسم القطاع السياحي بأثره وجميع العاملين به بالشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهود سيادته الكبيرة بدء من حرصه على استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بجانب متابعته الدؤوبة لكل ما يخص كافة تفاصيل استضافة المؤتمر وتوفير كافة الإمكانيات للوصول إلى هذا المستوى الرائع والمتميز من التنظيم، كما يتوجه الاتحاد بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الذي حرص على المتابعة الميدانية بنفسه من خلال زيارات عديدة للوقوف على استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة الحدث، وكذلك كافة الجهات الحكومية والغير حكومية التي ساهمت في تنظيم المؤتمر و النجاح الكبير الذي حققه.

وأكد المجلس أنه كان هناك تعاونا كبيرا ومثمرا وتنسيقا على أعلى مستوى بين القطاع السياحي الخاص ووزارة السياحة والآثار وبدعم ومتابعة من السيد وزير السياحة والأثار إستعدادا لهذا المؤتمر وقد أسفر هذا التعاون على خروج السياحة المصرية بصورة مشرفة أمام العالم أجمع خلال فعاليات المؤتمر، بجانب التعاون بين الاتحاد والوزارة وعدة جهات حكومية أخرى خلال اللجنة العليا التي شكلتها الدولة لاستضافة المؤتمر.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تنظيم المؤتمر وما شهده من تميز وفعاليات مهمة ومتابعة دولية كثيفة يصب وبصورة كبيرة في صالح قطاع السياحة المصري ويخدم بعدة صور وبشكل قوي جهود تطور ونمو صناعة السياحة، وأكد أحمد الوصيف رئيس المجلس أن المكاسب السياحية من هذا الحدث الدولي المهم عديدة ومتنوعة، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر بتلك الصورة التي خرج عليها يؤكد جاهزية السياحة المصرية لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى والضخمة كما أنها رسالة للعالم أجمع بتميز القطاع السياحي المصري وأوضح الوصيف أن الأنشطة السياحية المختلفة التي قام بها ضيوف المهرجان خاصة حرص عدد من الزعماء والقادة وكبار الضيوف على زيارة المعالم السياحية والأثرية بمصر يعد دعاية سياحية مجانية تعادل ملايين الدولارات، وأشار إلى أن المؤتمر أيضا كتب شهادة ميلاد جديدة لمدينة شرم الشيخ درة تاج السياحة الدولية و يساهم بصورة كبيرة في عودتها إلى مكانها الطبيعي في المقدمة على خريطة السياحة الدولية.

وأوضح رئيس إتحاد الغرف السياحية أن المؤتمر حقق دعاية دولية على نطاق واسع للسياحة المصرية بكافة أنماطها سوف تجني ثمارها في أسرع وقت، مشيرا إلى التغطية الإعلامية الواسعة بكبري وسائل الإعلام الدولية بكافة الدول مقرونة باسم مصر وشرم الشيخ طوال فترة فترة انعقاد المؤتمر، مؤكدا أن تلك المتابعة الإعلامية وحضور كبار القادة وثراء فعاليات المؤتمر تساهم في خلق صورة ذهنية قوية لمصر وسياحتها على مستوى العالم، وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مكثفة من القطاع السياحي وفي مقدمته وزارة السياحة والآثار لاستغلال هذا الحدث الدولي ولتستمر قوة الدفع التي حققها لصناعة السياحة والاستفادة من كافة إيجابياته وتعظيم مكاسبه على القطاع.

واختتم أحمد الوصيف تصريحاته بالإشادة الكبيرة بجميع العاملين بالقطاع السياحي خاصة بمنتجعات شرم الشيخ وكافة الأنشطة السياحية بها لما بذلوه من جهد كبير حتى تخرج المدينة بل وصناعة السياحة المصرية بأثرها بتلك الصورة المشرفة أمام العالم أجمع.