سعر الدولار اليوم الاثنين 21-11-2022 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 21-11-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.42 للشراء 24.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.45 جنيه للشراء 24.52 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع