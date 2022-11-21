شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 12436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 14932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3500 نقطة.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 700 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، شراء الثانية 1.4 مليون سهم تمثل نسبة 0.05% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 300 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.63% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 565 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.30%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، النعيم القابضة للاستثمارات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 7600 سهم، 13187 سهم، 44.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 100 ألف سهم، 3057 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 42 ألف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية 5340 سهم، 525 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 300 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 207.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر عام 2022، مقابل 190.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 48.65 مليون جنيه مقارنة مع 42.9 مليون جنيه.