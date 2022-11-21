وزيرا قطاع الأعمال والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان تعزيز التعاون بالتحول الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال التحول الرقمي.

وحضر الاجتماع المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وعدد من القيادات بالوزارتين.

وتناول اللقاء استعراض مستجدات مشروع التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كذلك تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة العمل بوزارة قطاع الأعمال العام في إطار تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء؛ أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على التحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، إلى جانب تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لإنجاز مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين الوزارتين لتمكين وزارة قطاع الأعمال العام من تطوير بنيتها التكنولوجية في ضوء الجهود المبذولة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.