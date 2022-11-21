شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى الأسواق.. والبطاطس من 4.5 إلى 8.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الاثنين ،بعد تراجع محدود لبعض الأصناف منها الطماطم والتي سجلت 3 إلى 4.5 جنيهات في سوق المستهلك والبطاطس 4.5 إلى 8.25 جنيه والبصل 3 إلى 4.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأوساق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه والفاصوليا 7 إلى 10 جنيها والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه والفلفل الرومى 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات والفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيهات.