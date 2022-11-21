شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول أوروبية تستحوذ على 26% من صادرات مصر الوطنية بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت مجموعة دول غرب أوروبا على حصة لا بأس بها من إجمالي صادرات مصر الوطنية خلال بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث شكل إجمالي صادرات مصر إليها نحو 26% من إجمالي الصادرات الوطنية.

ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية التابعة للجهاز، تركز صادرات مصر لأهم دول غرب أوروبا، وهي "إيطاليا ومالطا واسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا" على التوالي، حيث بلغت قيمة الصادرات إلي إيطاليا نحو 2 مليار و884 مليون دولار، بنسبة 25.4% من الإجمالي، يليها مالطا بقيمة مليار و909 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة بلغت مليار و871 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة مليار و166 مليون دولار، وفرنسا بقيمة مليار و88 مليون دولار، ودول أخري بقيمة ملياري و434 مليون دولار.

وكانت أهم الصادرات إلى إيطاليا تتمثل في بترول ومنتجاته بقيمة مليار و126 مليون دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 440 مليون دولار، والومنيوم ومصنوعاته بقيمة 349 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 212 مليون دولار، وأخيرا أسمدة بقيمة 157 مليون دولار.

وتمثلت أهم الصادرات إلى مالطا في منتجات البترول بقيمة مليار و886 مليون دولار، إلى جانب أهم الصادرات إلى إسبانيا وكانت البترول ومنتجاته بقيمة بلغت 658 مليون دولار، ومصنوعات من حديد بقيمة 447.5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها 145 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 115.6 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 66.5 مليون دولار، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 73 مليون دولار.

وتشير النشرة إلى أن أهم صادرات مصر إلى المملكة المتحدة تتمثل في آلات وأجهزة موصلة للكهرباء قيمتها 351 مليون دولار، وفواكه طازجة قيمتها 144 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها 116 مليون دولار، وأسمدة قيمتها 73 مليون دولار، وأخيرا أهم الصادرات إلى فرنسا كانت منتجات البترول بنحو 369 مليون دولار، وأسمدة بنحو 193 مليون دولار، وصادرات كيماويات عضوية وغير عضوية بقيمة 76.6 مليون دولار.