شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التقسيط تضخ 33.4 مليون جنيه تمويلات لشراء موبايلات خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت شركات التقسيط، 33.4 مليون جنيه تمويلات للعملاء لشراء أجهزة موبايل خلال أول 8 شهور من العام الجاري بنسبة 1.81% من إجمالي تمويلات التقسيط في مصر.

وتطلق اليوم عدة متاجر في مصر والعالم، عروض بمناسبة البلاك فرايداي والذي أصبح يكتسب شعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم، باعتباره يوما للتخفيضات الكبيرة، إضافة على الشراء بواسطة شبكة الإنترنت، ويشار إلى أن المتسوقين في التجارة الإلكترونية في أمريكا أنفقوا 76 مليار دولار منذ أوائل شهر نوفمبر، بزيادة أكثر من 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة البرمجيات "أدوبي".

ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 8 أشهر من عام 2022، وبلغ إجمالي عدد العملاء 1.8 مليون عميل قسطوا منتجات بقيمة 18.5 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة نمو 120.8% في عدد العملاء ونسبة نمو 87.9% بقيمة التمويل، وخلال شهر أغسطس وحده حصل 234.9 ألف عميل على منتجات بقيمة 2.7 مليار جنيه من شركات التقسيط.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.