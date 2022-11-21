شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب استخدام الإطارات المناسبة لفصل الشتاء والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد البعض بأن إطارات السيارات من المفترض أن تستخدم صيفا أو شتاء وبعضهم يفكر بأن هذا قد يكون لتوفير بعض الأموال لذا ينصح الخبراء باتباع إرشادات الشركات المصنعة والحرص الدائم على تغيير الإطارات خاصة فى البلدان التى يوجد بها ظروف مناخية قاسية سواء حرارة عالية صيفا أو ثلج فى الشتاء ومن هنا يقدم " الخليج 365 " مجموعة الأسباب الرئيسية لاستخدام الإطارات فى الموسم المحدد:

أولا: الإطارات الشتوية تتدهور بسرعة تحت درجات الحرارة العالية، لذا من الأفضل استخدام إطارات الشتاء فى فصل الشتاء أو ظروف الطريق الثلجية أو الجليدية لأنها مصنوعة من مركب مطاطى مصنوع خصيصًا للتغلب على مثل هذا الطقس.

ثانيا: يسمح لإطار الشتاء بالبقاء مرنًا وتوفير الجر، حتى عندما تنخفض درجة الحرارة عن 45 درجة فهرنهايت (أو 7 درجات مئوية). ومع ذلك، إذا أسيء استخدامها فى درجات حرارة شديدة الحرارة، فستتلف إطاراتك الشتوية أسرع من المعتاد لأنها غير مخصصة لمثل هذا الاستخدام.

ثالثا : من الأفضل استخدام إطارات مناسبة لجميع الأحوال الجوية مصنوعة من نوع مختلف من مركبات المطاط التى تمكنها من تحمل مجموعة متنوعة من الظروف وطيفًا أوسع من درجات الحرارة وعمرًا أطول.

رابعا : يتم تصنيع الإطارات الشتوية بنوع مختلف من المركبات المطاطية الأكثر مرونة ولإثبات ذلك، أجريت دراسة من قبل احدى كبرى شركات الاطارات فى العالم أوصت بنتائج أقل دقة بنسبة 15٪ فى التوجيه والتعامل عند استخدام إطارات الشتاء أثناء درجات الحرارة المرتفعة لذا يجب زيادة الوعى لدى المستخدمين.

خامسا : أن الإطارات الشتوية كانت قادرة على القيام بمناورة تجنب بحد أقصى 70 كم / ساعة (حوالى 43 ميل / ساعة)، مقابل الإطارات الصيفية التى كانت قادرة على فعل الشيء نفسه عند 80 كم / ساعة (حوالى 50 ميل / ساعة). ميل / ساعة). تظهر هذه النتائج أن التعامل مع إطارات الشتاء سيكون أقل فعالية مع المشكلات الشائعة مثل التوجيه والفرملة والانعطاف والتسارع عند مواجهة ظروف أكثر دفئًا.

سادسا : قلة الجر كما هو متوقع، من المعروف أن الإطارات الشتوية تحتوى على المزيد من كتل المداس مقارنة بالإطارات الموسمية إذا ارتكبت الخطأ المؤلم المتمثل فى استخدام إطارات الشتاء طوال العام، فلن تقوم فقط بتآكل الإطارات من خلال إجبار إطارات سيارتك على التدحرج على الخرسانة الساخنة ولكن من خلال القيام بذلك فإنك تعرض سلامتك للخطر فى الشتاء القادم حيث يتم إنشاء إطارات الشتاء لتكون مرنة قدر الإمكان مع السطح الساخن، تصبح الإطارات مرنة للغاية وستبدأ فى تكوين كرات صغيرة مصنوعة من المطاط تتدحرج أسفل العجلات، وبالتالى تسبب فى حالة زلقة وخطيرة حيث تحتاج السيارة على الأقل من واحد ونصف إلى اثنين من أطوال السيارات قبل أن تتمكن من التوقف.