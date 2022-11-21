أخبار البورصة اليوم الأحد 20-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.929 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، جدوى للتنمية الصناعية، مطاحن مصر الوسطى، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.929 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 640.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.44%، والعرب على 8.78%، واستحوذت المؤسسات على 30.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 15.2 مليون جنيه، 74.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 15054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3528 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء الأولى 1.2 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، شراء الثانية 1.5 مليون سهم تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.52% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 4.ذ سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.29%، شراء الخامسة 150 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 500 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 660 سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 28.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، مليون سهم، 650 ألف سهم، 300 ألف سهم، 3129 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 500 ألف سهم، 305 ألف سهم، 360 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 58.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وبلغ صفاي الربح قبل الضريبة 26.5 مليون جنيه مقارنة مع 8.6 مليون جنيه.

وحققت شركة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 900 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 47 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 57 مليون جنيه.

جي بي أوتو

قالت شركة جي بي أوتو، إن مجلس الإدارة وافق على بيع حصة 7.5% من شركة إم إن تي إنفستمنت بي في (هولندا) بقيمة 60 مليون دولار، ومن المتفق عليه أن يزيد المبلغ إلى 71.3 مليون دولار في حالة تحقيق شروط محددة وفق كافة الأحوال، لتصبح نسبة ملكية جي بي أوتو غير المباشرة في شركة إم.إن.تي بعد تنفيذ صفقة البيع إلى 49.5%.