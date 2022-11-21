شكرا لقرائتكم خبر عن رائد المناخ لقمة شرم الشيخ يوضح أسباب نجاح "cop 27" فى 8 عناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي " قمة مناخ شرم الشيخ " والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن قمة شرم الشيخ للمناخ نجحت في تحقيق إنجازا تاريخيا غير مسبوقا في القمم السابقة

وكشف محمود محيى الدين عن عناصر وعوامل نجاحها، كالآتى:

1 - إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وسيكون هذا الصندوق ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة.

2 - التمويل حظي ببعد آخر وهو الاهتمام بكافة أبعاد التمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف الانبعاثات الضارة .

3 – استمرار جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بالـ100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة.

4 – القيمة لا تتجاوز 10% من تمويل تكلفة التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة.

5 - سيتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندا لاستثمارات القطاع الخاص.

6 - الدول النامية بهذا الصندوق وخاصة الدول التي تعرضت على مدار العامين الماضيين لخسائر بالمليارات وضرر لقطاعها الانتاجي نتيجة التغيرات المناخية مثل باكستان وبنجلاديش فضلا عن ما سببته من خسائر في الأرواح.

7 - مصر نجحت في وضع موضوع التكيف قيد الاهتمام بربطه ببعض الامور الحياتية الهامة الخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياة وحماية الشواطئ وحماية الاراضي من التصحر وحماية الغابات وهو ما يحتاج إلى تمويل ضخم.

8 - التخفيف أو التكيف أو الخسائر أو الأضرار تتلخص في الاستثمارات الضخمة والتمويل الجديد وتطوير المشروعات بما يسمح أن يكون هناك استفادة للاقتصاد والمجتمع بأسره من جهود العمل المناخي.