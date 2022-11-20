شكرا لقرائتكم خبر السعودية الأولى في معدل زيادة نمو القوى العاملة سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتابع هذا التقرير المؤشرات الدولية الصادرة من بيانات منظمة العمل الدولية (ILO)، ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسة للمملكة التي تضم النمو السنوي للقوى العاملة ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التوظيف والبطالة، إضافة إلى معدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب.ويهدف المرصد الوطني للعمل إلى المساهمة في دعم اتخاذ القرارات وتطوير البرامج، من خلال البيانات الدقيقة والمؤشرات والتقارير والدراسات، واتخاذ قرارات مبنية على البراهين تعكس واقع سوق العمل.
ويقدم المرصد مجموعة من الخدمات والمنتجات المتخصصة بسوق العمل والمبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل، وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها إلى جانب دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات وبما يعزز رؤية المرصد بأن يكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
الأهداف الاستراتيجية للمركز
- معالجة البيانات وإصدار التقارير: لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء
- تحليلات متقدمة: تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل
- إدارة بحوث سوق العمل: بناء شبكة عمل من الخبراء والمتخصصين لمواجهة تحديات سوق العمل
- المعرفة والتعليم: لإدارة ونشر المعرفة.
الأهداف التشغيلية للمركز
- تخطيط البيانات
- ضمان جودة البيانات
- تطوير التقارير ولوحة معلومات سوق العمل
- تحديث مقاييس سوق العمل
- توفير التحليلات لأصحاب المصلحة
- تقديم خدمات التطوير للشركاء المحليين
- إدارة المشاريع البحثية
- بناء شبكة عمل احترافية
- مستودع بيانات المرصد الوطني للعمل
- تبادل المحتوى مع الشركاء
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