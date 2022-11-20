المواصفات السعودية

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وتناول الاجتماع تقارير اللجان المشتركة لمنظمات المقاييس الإقليمية والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والتصويت لعضوية CIPM وCEC، والإعلان عن نتائج انتخابات الأعضاء، إلى جانب عرض خطة الاحتفال بمناسبة مرور 150 عاما على اتفاقية المتر.يذكر أن مشاركة المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الاجتماع جاءت استجابة لدعوة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM.
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