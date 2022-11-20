المواصفات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في الاجتماع السابع والعشرين للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM) وينظمه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، الذي عقدت فعالياته في باريس خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر الجاري. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض تقارير اللجان الفنية والاستشارية، والتقارير المالية، والتوجهات المستقبلية، والتصويت على مسودات القرارات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع تقارير اللجان المشتركة لمنظمات المقاييس الإقليمية والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والتصويت لعضوية CIPM وCEC، والإعلان عن نتائج انتخابات الأعضاء، إلى جانب عرض خطة الاحتفال بمناسبة مرور 150 عاما على اتفاقية المتر.

يذكر أن مشاركة المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الاجتماع جاءت استجابة لدعوة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM.