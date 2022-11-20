الاقتصاد

السعودية شاركت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر شاركت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الاجتماعات السنوية لمجلس «شراكة التنمية الرقمية»، في مقر البنك الدولي في العاصمة النمساوية «فيينا» من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، في أول مشاركة لها منذ انضمامها إلى الشراكة في 14 سبتمبر الماضي، حيث يمثلها في الاجتماعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وقدمت (سدايا) خلال أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس «شراكة التنمية الرقمية» عرضا عن رحلة التحول في المملكة والمنجزات الوطنية، والسياسات العامة في هذا الإطار، وأبرز الأولويات في شراكة التنمية الرقمية المتوائمة مع مسارات عمل شراكة التنمية الرقمية، وأوجه العمل المشترك لدعم الدول النامية في تحقيق سياسات متكاملة للتنمية الرقمية.

واستعرضت الاجتماعات مشهد سياسات التنمية الرقمية عالميا وأثر المشاريع والمبادرات السابقة على الدول المستهدفة، والمشاريع والمبادرات المستقبلية لعام 2023م، إضافة إلى حلقات نقاش لاستراتيجية التنمية الرقمية المحدثة DDP 2.0.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية شاركت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا