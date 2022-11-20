السعودية شاركت

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وقدمت (سدايا) خلال أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس «شراكة التنمية الرقمية» عرضا عن رحلة التحول في المملكة والمنجزات الوطنية، والسياسات العامة في هذا الإطار، وأبرز الأولويات في شراكة التنمية الرقمية المتوائمة مع مسارات عمل شراكة التنمية الرقمية، وأوجه العمل المشترك لدعم الدول النامية في تحقيق سياسات متكاملة للتنمية الرقمية.واستعرضت الاجتماعات مشهد سياسات التنمية الرقمية عالميا وأثر المشاريع والمبادرات السابقة على الدول المستهدفة، والمشاريع والمبادرات المستقبلية لعام 2023م، إضافة إلى حلقات نقاش لاستراتيجية التنمية الرقمية المحدثة DDP 2.0.
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