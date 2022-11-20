OWS تصنع قطع غيار السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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ووقعت الاتفاقية على هامش بطولات سلسلة أرامكو للفرق التي أقيمت في «نادي وملعب رويال جرينز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس الأول، حيث وقعها الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بيايا، والرئيس التنفيذي لشركة OWS عويس زهران.ونصت بنود الاتفاقية على أن يعمل الطرفان بصورة مشتركة لتأسيس مقر الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون نقطة انطلاق لدخولها إلى المملكة، فيما تركز الاتفاقية على إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل، ومرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار، ومقرات سكن الموظفين، وتطوير الأعمال، وتنشيط التسويق من داخل المدينة الاقتصادية.
ووفقا للاتفاقية ستقوم OWS بإطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين السعوديين كمرحلة أولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من ألف وظيفة بعد افتتاح الأكاديمية، كما تسعى المدينة على المدى الطويل لدمج أفضل عروض شركائها الدوليين لتصبح بوابة للأسواق العالمية وبيئة مواتية للأعمال التجارية الناجحة.
تفاصيل الاتفاقية:
- تأسيس مقر لشركة OWS في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
- إنشاء مراكز خدمة الصيانة والإصلاح الشامل
- إنشاء مرافق لوجستية لإعادة التصنيع وقطع الغيار
- مقرات سكن الموظفين، وتطوير الأعمال
- تنشيط التسويق من داخل المدينة الاقتصادية
- إطلاق أكاديمية تدريب داخل المدينة
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