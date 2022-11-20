ملتقى الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالقصيم اختتم فعالياته بمشاركة عدد من المنشآت الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، والذي أشرفت عليه إمارة منطقة القصيم، بالشراكة مع أمانة المنطقة ، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وركز الملتقى الذي أمتد 3 أيام على إبراز إمكـانات منطقة القصيم وميزهـا النسبية، مـن أجـل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، وبحثَ آفاق ومستقبل الاستثمار في المنطقة، وطرح مفاهيم استثمارية وحلول واقعية جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاستثمارية وتذليل العوائق .

وأستعرض أمام الزوار والمهتمين عدد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الأكثر نموا واستدامة، وتطوير عدد من المبادرات لتحسين جودة البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها، بما يعزز الاستفادة من موارد المنطقة ويدعم نموها الاقتصادي.

يذكر أن الملتقى يأتي تماشيا مع الرؤى والتوجهات الحكومية المعنية بتنويع الاقتصاد الوطني .