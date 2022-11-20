الكيميائية تبدأ إنتاج بانادول إكسترا في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة أجا فارما، التابعة للشركة الكيميائية السعودية، إنتاج بانادول إكسترا في مصانعها في المملكة.

وأوضحت الكيميائية السعودية القابضة في بيان لها على موقع تداول، أنه من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (أجا فارما)، بدأ أولى خطوات الإنتاج التجاري لـمستحضر بانادول اكسترا إحدى منتجات شركة هاليون (جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية الاستهلاكية) في مصنع أجا فارما بتعبئة المنتج محليا.

وأشارت إلى أنه تم طرح منتج بانادول اكسترا بالأسواق.

وأفادت الشركة أن الأثر المالي لبدء الإنتاج لمصنع آجا فارما سيظهر في النتائج المالية للربع الرابع من عام 2022.

وكانت «الكيميائية السعودية» قد وقعت في يونيو 2021 اتفاقية من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة «أجا فارما» مع شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية السعودية المحدودة في مدينة الرياض، للتصنيع في مصنع شركة «أجا فارما» في السعودية.