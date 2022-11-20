شكرا لقرائتكم خبر 70 شركة عالمية تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة، المهندس عدنان الشرقي، عن نقل مقرات إقليمية لـ70 شركة عالمية إلى المملكة، وقال الشرقي خلال مشاركته في برنامج بودكاست «متمم» في موسمه الثاني، بعنوان «الاستثمار في القطاعات الواعدة» «إن وتيرة نقل مقار الشركات العالمية إلى المملكة متصاعدة ومستمرة».

وأوضح أنه على الرغم من الملكية الكاملة 100% للمستثمر الأجنبي، إلا أنه تم رصد الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي تسعى لإيجاد شريك محلي»، مشيرا إلى أنه بالنظر لأرقام التراخيص وأحجام رؤوس الأموال نجد أن 60% من رؤوس الأموال محلية بالشراكة مع استثمارات أجنبية».

وتحدث الشرقي عن رحلة تأهيل المستثمرين ودعمهم من بداية تطوير الفكرة الاستثمارية إلى تأسيس العمل والكيان التجاري، والتسهيلات المقدمة في إصدار التراخيص الاستثمارية، متطرقا إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية.

وسلطت حلقة بودكاست «متمم» الضوء على المبادئ التي تنتهجها وزارة الاستثمار في التعامل مع جميع فئات المستثمرين، حيث كشف الشرقي عن إنه سيتم قريبا الإعلان عن إطلاق مبادرة تسهل المواءمة بين المستثمر المحلي والأجنبي، سعيا إلى خلق حراك اقتصادي يعظم من قيمة الاستثمار والشركات الفاعلة، كما تطرق للحديث عن ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأهدافها، ونظام الاستثمار الشامل والداعم والممكّن للمستثمرين المحليين بشكل خاص.

يذكر أن «بودكاست متمم» هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، ويهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

برنامج جذب المقرات الإقليمية:

